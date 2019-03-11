В соцсети попало видео с потасовкой пьяных полицейских из Челябинска

СЕГОДНЯ 02:36 2019-03-11T02:37:47+03:00

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В кадре — разборки сотрудников ППС с мужчинами в гражданском. Из-за чего она произошла, не известно. Автор съемки утверждает, что люди в форме были пьяны. Видео разлетелось по соцсетям. Но мы не публикуем его из-за большого количества ненормативной лексиски. Вот как описывает ситуацию челябинец, выложивший ролик в соцсети:

— Ко мне поступило обращение от жителя города Челябинска о том, что в ночь с 8 на 9 марта 2019 года сотрудниками патрульно-постовой службы отдела №4 Тракторозаводского района города, находившимися в состоянии алкогольного опьянения в публичном месте, были совершены действия, порочащие честь и достоинство служащих органов МВД.

Так, двое сотрудников ППС в форме ввязались в словесную перепалку с прохожим, публично выражались нецензурной бранью и немотивированно применили физическую силу по отношению к гражданскому лицу. После этого один из сотрудников пытался забрать телефон у очевидца происшествия, а также угрожал ему. Это и вынудило очевидца события обратиться ко мне как к общественному деятелю с просьбой о помощи, — рассказал на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» правозащитник Александр Долгушин.

Он считает, что люди в форме, попавшие на видео, дискредитируют образ сотрудника правоохранительных органов. Долгушин пообещал в ближайшие дни подготовить обращение на имя начальника ГУ МВД России по Челябинской области для принятия мер.

Действительно ли все было так, как рассказал правозащитнику очевидец, мы узнаем сегодня в полиции Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU