Жительница Магнитогорска нашла коробку со щенками, перемотанную скотчем

СЕГОДНЯ 03:01 2019-03-11T03:02:23+03:00

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— Пост посвящается бессовестным людям, которые выкинули щенков, замотав коробки скотчем. Самое интересное: про свое удобство не забыли, даже ручки к коробкам сделали. Щенков оказалось девять. Нужна передержка или лучше сразу дом, — написала в соцсети жительница Магнитогорска Анастасия Кузьмина.

Тех, кто так издевается над животными, в народе называют «коробочники». Они не стерилизуют своих домашних собак, а просто складывают их потомство в коробки и подкидывают волонтерам или просто оставляют в людном месте — авось, кто добросердечный подберет. И совесть не мучит: не утопил же! Однако, не всегда ненужные щенки попадают в добрые руки. Большинство таких выброшенных малышей ждет смерть на улице.

Автор фото заметил, что все щенки как-будто от разных собак — не похожи друг на друга. Подписчики группы выдвинули версию, что их могли выкинуть люди, которые занимаются пристроем животных за деньги. Не путать с волонтерами!

— Они принимают щенков за деньги. То есть люди сдают им собак и еще платят по 500 рублей, чтобы их продали или пристроили. Но деньги складывают в карман, а щенков вот так выкидывают, — написала Ирина Стаценко.

В коробке оказалось девять щенков. Фото: Анастасия Кузьмина.

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ИСТОЧНИК KP.RU