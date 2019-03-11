Зима не сдается: Челябинск ожидает похолодание

СЕГОДНЯ 03:13 2019-03-11T03:13:34+03:00

Челябинцы радуются весне, но и про зиму забывать пока не стоит. Фото: Алексей ФОКИН

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В понедельник 11 марта синоптики обещают в Челябинске до +10 градусов Цельсия. Горожане обрадовались: настоящая весна пришла! Однако, рано убирать пуховики. Уже завтра температура воздуха начнет постепенно снижаться и в пятницу нас ожидает 0 градусов днем, а после — и минусовые температуры. Днем около -1, а ночью — даже -15.

На следующей неделе температура воздуха будет колебаться от +5 до -5 градусов Цельсия днем. Ночные температуры обещают до -13. К тому же, ожидается достаточно неприятный ветер до 20 метров в секунду. Временами — дождь со снегом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU