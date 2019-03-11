2019-03-11T09:16:39+03:00
Общество

В Челябинске будут отлавливать нелегальные маршрутки

Операция пройдет с 11 по 15 марта
Ольга АНТОНОВА
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Из-за маршруток на дорогах Челябинска творится бардак.Из-за маршруток на дорогах Челябинска творится бардак.Фото: Валентин МИХАЙЛОВ
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Дикие гонки, драки водителей, бесконечные ДТП — все это о маршрутных такси. В Челябинске развалена система муниципального общественного транспорта, крайне мало легальных маршруток. Сколько на улицах микроавтобусов-нелегалов — никто не знает.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» сообщили, что мероприятие «Маршрутка — нелегал» пройдет в Челябинской области с 11 по 15 марта. Вычисляют «паленые» автобусы по табличкам у лобового стекла «Ученический», «Экскурсионный», «Автобусное такси». В Челябинске, например, эти машины встают на маршруты № 66, 85, 139. Пассажирам все равно, кто их везет: главное — добраться до места. Но нелегалы не имеют разрешения на выход для работы на маршруте, не платят налогов. Неизвестно, в каком состоянии пребывает машина, трезв ли водитель.

Любопытно, что в Челябинске нет легальных маршрутов №9 «ул. Бейвеля - ул. Мамина» №79 «Зоопарк - ЧМК» контракты с перевозчиками расторгли еще в феврале прошлого года. Однако, только на популярном направлении №79 бойко работает не менее десятка микроавтобусов. В ГУ МВД по Челябинской области заявляют, что проверят и их.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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