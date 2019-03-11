Водитель Audi насмерть сбил пешехода на трассе в Челябинской области
Жительница Чебаркульского района погибла под колесами автомобиля на трассе Москва-Челябинск. Трагедия произошла 10 марта, в 19 часов.
— Женщина переходила дорогу в неустановленном месте, хотя неподалеку был пешеходный переход. Ее сбил автомобиль Audi Q5. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, ей было 53 года, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Водитель иномарки, 52-летний житель Златоуста, ехал из Челябинска в сторону дома. С ним сейчас разбираются госавтоинспекторы.
В областной ГИБДД добавили, что за праздничные выходные в регионе произошло 13 ДТП с пострадавшими. В них погибли два человека, еще 14 получили ранения.
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ИСТОЧНИК KP.RU