Водитель Audi насмерть сбил пешехода на трассе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:25 2019-03-11T09:32:10+03:00

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Жительница Чебаркульского района погибла под колесами автомобиля на трассе Москва-Челябинск. Трагедия произошла 10 марта, в 19 часов.

— Женщина переходила дорогу в неустановленном месте, хотя неподалеку был пешеходный переход. Ее сбил автомобиль Audi Q5. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, ей было 53 года, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Водитель иномарки, 52-летний житель Златоуста, ехал из Челябинска в сторону дома. С ним сейчас разбираются госавтоинспекторы.

В областной ГИБДД добавили, что за праздничные выходные в регионе произошло 13 ДТП с пострадавшими. В них погибли два человека, еще 14 получили ранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU