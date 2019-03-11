Вместо булочек и пирожков жителей Челябинска призывают печь птичек
Очередное занятие кулинарной школы при Областном доме народного творчества посвятят выпеканию птичек. Мастер-класс, на который съедутся сотрудники дворцов культуры и домов творчества, приурочат ко Дню весеннего равноденствия, который наступит 20 марта, сообщает пресс-служба ОЦНТ.
— Выпекать жаворонков из теста — древний обычай. На Руси верили, что в день весеннего равноденствия с юга прилетает 40 птиц, а первые, конечно, жаворонки. Пернатых из постного теста отдавали детворе. Ребятишки насаживали их на длинные колышки и бегали, зазывая весну обрядовыми песнями — веснянками, — говорят организаторы мастер-класса.
Традицию по выпечке жаворонков поможет восстановить специалист по традиционной кухне Наталья Яковлева. До этого она учила коллег варить щи и печь блины с припеком.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU