2019-03-11T13:14:23+03:00
Общество

Вместо булочек и пирожков жителей Челябинска призывают печь птичек

Этот древний ритуал поможет приблизить приход весны
Лидия ПЕСКОВА
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Приблизить весну поможет ритуальная выпечка.Приблизить весну поможет ритуальная выпечка.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Очередное занятие кулинарной школы при Областном доме народного творчества посвятят выпеканию птичек. Мастер-класс, на который съедутся сотрудники дворцов культуры и домов творчества, приурочат ко Дню весеннего равноденствия, который наступит 20 марта, сообщает пресс-служба ОЦНТ.

— Выпекать жаворонков из теста — древний обычай. На Руси верили, что в день весеннего равноденствия с юга прилетает 40 птиц, а первые, конечно, жаворонки. Пернатых из постного теста отдавали детворе. Ребятишки насаживали их на длинные колышки и бегали, зазывая весну обрядовыми песнями — веснянками, — говорят организаторы мастер-класса.

Традицию по выпечке жаворонков поможет восстановить специалист по традиционной кухне Наталья Яковлева. До этого она учила коллег варить щи и печь блины с припеком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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