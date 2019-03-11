Автор ситкома «Моя прекрасная няня» назовет лучший театральный капустник в Челябинске

СЕГОДНЯ 13:56 2019-03-11T13:56:34+03:00

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В начале апреля Челябинск проводит Второй областной конкурс театральных капустников «Чугунок», сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Уже 7 апреля на сцену Дома актера выйдут любительские коллективы, а 8 апреля — профессионалы, чтобы показать публике остроумные актерские розыгрыши. Лучший из них определит титулованное жюри, которое в этом году возглавит драматург, автор текстов для ситкома «Моя прекрасная няня» Сергей Плотов. Также в жюри фестиваля будет известный музыкант, солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.

— Лучшие номера украсят гала-концерт фестиваля. А победители смогут выступить на российском фестивале уличных театров и капустников «Веселая коза», который проходит в Нижнем Новгороде, — рассказала пресс-секретарь министра культуры Челябинской области Виктория Олиферчук.

Гала-концерт фестиваля, награждение победителей и творческая встреча с Алексеем Кортневым состоится 8 апреля в театре «Манекен».

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ИСТОЧНИК KP.RU