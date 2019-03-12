В Челябинской области белка бегала по стене высотки и упала с восьмого этажа

СЕГОДНЯ 04:42 2019-03-12T04:42:49+03:00

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В прошлые выходные жителей Магнитогорска удивила белка, которая скакала не по деревьям, а по многоэтажке. Она перепрыгивала с балкона на балкон, а также ползала вверх и вниз прямо по стене высотки, как Человек Паук. Жители дома №168 по ул. Советской и их соседи останавливались поглазеть. Вскоре животное собрало множество зрителей. Выяснилось, что белка жила в одной из квартир этого дома и сбежала.

— Люди предлагали белке семечки. Один из очевидцев даже купил орешки, но и это не помогло. Она забралась на самую верхушку дома, — рассказывает в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК Азалия Хамидуллина. — Вскоре подъехала хозяйка. В это время белка забралась на восьмой этаж, где было открыто окно. Женщина попросила хозяина квартиры поймать животное и спустить ей. Но белка подошла к его окну и упала вниз.

В Челябинской области белка бегала по стене высотки.

Очевидцы дружно ахнули, а хозяйка белки бросилась к ней. Но не пугайтесь! С белочкой сейчас все в порядке. А история у нее — а точнее у него, так как это мальчик, — такая. Жительница Магнитогрска подобрала на улице больного бельчонка, когда он был совсем крохой. Выходила, назвала Маффином, и с тех пор он жил у нее в квартире. Маффин выскочил на улицу через окно, случайно оставленное открытым.

Очевидцы происшествия рассказывают, что бельчонок, услышав голос хозяйки и свою кличку, стал спускать вниз, но сорвался с карниза. Однако, все хорошо, что хорошо кончается.

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ИСТОЧНИК KP.RU