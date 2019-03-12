2019-03-12T04:47:23+03:00
Общество

В Челябинской области слепой поэт продает на улице свои непристойные рассказы

Пользователи соцсети спорят: творчество это или больное воображение
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Слепой поэт. Фото: vk.com/magnitkacityСлепой поэт. Фото: vk.com/magnitkacity
Изменить размер текста:

В интернет-пабликах Челябинской области во «ВКонтакте» разгорелись споры вокруг слепого писателя. Мужчину часто видят в Магнитогорске на улице Завенягина. Он сидит там на складном табурете и продает свои рассказы — ксерокопии машинописного текста. На груди табличка «Стихи и рассказы слепого поэта». Ценника нет. Кто подаст 10 рублей, кто 50. И все бы ничего, но одному из его покупателей попался странный рассказ под названием «Черные таблетки».

Он повествует об изнасиловании 15-летней девочки. Рассказ ведется от лица извращенца. Тот признается, что для поддержания жизни каждый день ему требуется девственница. А все потому, что когда-то ему пересадили сердце маньяка. Вот такая фантастика.

— Это что? Весеннее обострение или маниакальный порыв? Страшно даже стало! — высказалась автор поста.

Многие поддержали ее. А другие прокомментировали, что не надо принимать так близко к сердцу, это же художественный вымысел. Мол, в современной, да и в классической прозе встречаются сцены и жестче.

Кстати, другие рассказы и стихи у этого мужчины оказались абсолютно нормальные. Однако, пугает, что листок с непристойной и очень грубой прозой может попасть в руки подростков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спящий селянин на лошади едва не устроил ДТП на трассе под Магнитогорском
Tele2 подвела итоги 2018 года: компания получила чистую прибыль
Купи квартиру от крупнейшего застройщика России «Группы ЛСР» на самых выгодных условиях, не выезжая из города
В Челябинской области две подруги-пенсионерки насмерть замерзли на улице
В Челябинской области белка бегала по стене высотки и упала с восьмого этажа
В выброшенной в Магнитогорске коробке со щенками оказалась милая копия Белого Бима Черное ухо
Влюбленные Магнитогорска не хотят жениться в «ЗАГе»
Эксперты признали обрушившийся при взрыве дом в Магнитогорске пригодным для проживания
Дзюдоисту, устроившему массовое ДТП в Челябинске, смягчили приговор
«Сбрасывала одежду и шла в глубь леса»: пропавшую в Челябинской области 21-летнюю девушку нашли мертвой
Экстренное предупреждение: на Челябинскую область надвигается штормовой ветер
Автор ситкома «Моя прекрасная няня» назовет лучший театральный капустник в Челябинске
Вместо булочек и пирожков жителей Челябинска призывают печь птичек
В публичной библиотеке Челябинска вспомнят Наума Орлова
Хирурги из Челябинска научились удалять камни из почек маленьких пациентов
В Челябинске снова завоют тревожные сирены