В Челябинской области слепой поэт продает на улице свои непристойные рассказы

СЕГОДНЯ 04:47 2019-03-12T04:47:23+03:00

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В интернет-пабликах Челябинской области во «ВКонтакте» разгорелись споры вокруг слепого писателя. Мужчину часто видят в Магнитогорске на улице Завенягина. Он сидит там на складном табурете и продает свои рассказы — ксерокопии машинописного текста. На груди табличка «Стихи и рассказы слепого поэта». Ценника нет. Кто подаст 10 рублей, кто 50. И все бы ничего, но одному из его покупателей попался странный рассказ под названием «Черные таблетки».

Он повествует об изнасиловании 15-летней девочки. Рассказ ведется от лица извращенца. Тот признается, что для поддержания жизни каждый день ему требуется девственница. А все потому, что когда-то ему пересадили сердце маньяка. Вот такая фантастика.

— Это что? Весеннее обострение или маниакальный порыв? Страшно даже стало! — высказалась автор поста.

Многие поддержали ее. А другие прокомментировали, что не надо принимать так близко к сердцу, это же художественный вымысел. Мол, в современной, да и в классической прозе встречаются сцены и жестче.

Кстати, другие рассказы и стихи у этого мужчины оказались абсолютно нормальные. Однако, пугает, что листок с непристойной и очень грубой прозой может попасть в руки подростков.

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ИСТОЧНИК KP.RU