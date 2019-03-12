Спящий селянин на лошади едва не устроил ДТП на трассе под Магнитогорском

СЕГОДНЯ 07:54 2019-03-12T07:55:15+03:00

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Магнитогорцы запечатлели на фото лошадь с повозкой без кучера, которая двигалась по встречной полосе, создавая опасную ситуацию для автомобилей. Снимок был сделан на автодороге на озеро «Соленое», что находится в 20 км от города.

«Извозчик спит», — сообщает автор фото.

На телеге, действительно, закинув ногу на ногу, лежит мужчина. Вероятнее всего, это и есть кучер.

Жителей Магнитогорска снимок развеселил.

«Автопилот», «отдыхает на ходу», «хороший конь всегда домой хозяина принесет», — пишут пользователи соцсетей.

Впрочем, некоторых всерьез обеспокоило состояние извозчика: «А вдруг, ему стало плохо?».

Удалось ли повозке со спящим кучером добраться до дома — неизвестно. Во всяком случае, сообщений о ДТП под Магниткой с участием запряженной в телегу лошади не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU