Спящий селянин на лошади едва не устроил ДТП на трассе под Магнитогорском
Магнитогорцы запечатлели на фото лошадь с повозкой без кучера, которая двигалась по встречной полосе, создавая опасную ситуацию для автомобилей. Снимок был сделан на автодороге на озеро «Соленое», что находится в 20 км от города.
«Извозчик спит», — сообщает автор фото.
На телеге, действительно, закинув ногу на ногу, лежит мужчина. Вероятнее всего, это и есть кучер.
Жителей Магнитогорска снимок развеселил.
«Автопилот», «отдыхает на ходу», «хороший конь всегда домой хозяина принесет», — пишут пользователи соцсетей.
Впрочем, некоторых всерьез обеспокоило состояние извозчика: «А вдруг, ему стало плохо?».
Удалось ли повозке со спящим кучером добраться до дома — неизвестно. Во всяком случае, сообщений о ДТП под Магниткой с участием запряженной в телегу лошади не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU