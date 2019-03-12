Два южноуральца украли ограду военного мемориала и сдали ее на металлолом

СЕГОДНЯ 08:41 2019-03-12T08:41:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в селе Варламово Чебаркульского района. Под покровом ночи неизвестные вырвали из земли три чугунных секции ограждения, установленного вокруг мемориала героям Великой Отечественной войны.

Украденные фрагменты ограждения нашел местный участковый. Похитители уже успели сдать их в пункт приема металлолома и выручить 1 тысячу рублей. По "горячим следам" воришек вычислили. Ими оказались местные жители 16 и 24 лет.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

На время расследования вандалов отпустили домой под подписку о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU