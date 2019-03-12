2019-03-12T10:18:07+03:00
Происшествия

В Челябинской области 10-летний школьник бросился под колеса иномарки

Дорожное происшествие попало на камеру видеонаблюдения
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: youtube.comФото: youtube.com
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Все случилось в Магнитогорске утром 11 февраля. 10-летний мальчик попал под колеса машины на улице Ворошилова. Ребенок торопился в школу. От удара четвероклассник получил открытый перелом правой голени со смещением. В больницу его увезла «скорая».

Позже выяснилось, что школьник сам бросился под машину. Момент наезда на малолетнего пешехода зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на многоэтажке соседнего дома.

Достаточно посмотреть запись, чтобы понять кто тут прав, а кто виноват.

Судя по кадрам мальчишка пытался перебежать дорогу в неположенном месте. Несколько секунд школьник стоит на обочине, крутит головой в разные стороны и пропускает два автомобиля. Однако, перед третьим резко срывается с места прямо под колеса иномарки. У водителя «Шевроле Клан» не было возможности затормозить.

Сотрудники компании, которым принадлежит уличная видеокамера, уже передали запись в ГИБДД.

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В Магнитогорске школьник бросился под колеса авто .Сегодня утром возле дома 28а, по ул. Ворошилова автомобилем был сбит подросток, пытающийся перебежать дорогу в неположенном месте. Он стоял на обочине и пропускал проезжающие машины, но потом резко побежал через дорогу и попал под машину. У водителя автомобиля возможности затормозить не было. Мальчик получил повреждения и был отправлен на скорой. ДТП, зафиксированное видеокамерой, передано в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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