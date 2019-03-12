Житель Зауралья выставил на «Авито» цирковую мартышку

СЕГОДНЯ 18:34 2019-03-12T18:34:03+03:00

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Необычное предложение появилось на сайте бесплатных объявлений. Житель Кургана продает через интернет дрессированную мартышку.

На фото смешная обезьянка в нарядном платье с манишкой из парчи.

В объявлении говорится, что обезьяна цирковая. Ей семь лет. У нее есть ветеринарные паспорт и все необходимые прививки. Вместе с животным продается реквизит.

За ушастую цирковую артистку продавец просит 100 тысяч рублей. При этом он не предупреждает, что содержать такого питомца в домашних условиях дорого и хлопотно. Обезьяне, как минимум, нужен двухметровый вольер или клетка, а также очень много фруктов. Если мартышке предоставить полную свободу в квартире, то от домашнего уюта не останется и следа.

Жители Кургана полагают, что раньше обезьянка жила в передвижном цирке.

- Бедные животные! Проволокли их по всей стране, сделали на них деньги, а теперь продают за ненадобностью, - пишут в социальных сетях курганцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU