Житель Челябинской области спас ястреба

СЕГОДНЯ 04:02 2019-03-13T04:18:09+03:00

Но теперь не знает, что делать с хищной птицей

Изменить размер текста: A A

Посмотрите на этого милашку. И не скажешь, что грозный хищник. Однако, это так. Ястреб сидел на дереве возле школы и в мгновение разорвал воробья на глазах у прохожих. Хищную птицу подобрал житель Челябинской области.

— Найден сокол (на самом дел ястреб — прим. автора) на улице Тургенева в Магнитогорске. Слабенький. Может быть, кто-то потерял? Что делать-то с ним? — написал Дмитрий Кнутов в соцсети.

Все тут же принялись умиляться птичке. И даже многие захотели забрать его себе. Кто-то обещал сделать напарником по охоте, кто-то — увести в деревню, где у него уже живет один сокол. Ничего себе домашние птицы!

А ведь соколенок действительно чей-то. Об этом говорит светло-зеленая бирка на его лапке.

— Эта бирка, похоже, для владельцев, чтобы не путать самца с самкой. Подождите немного: может, хозяин найдется. А пока могу посоветовать кормить его мышами и мясом, — написал Олег Мухаметзянов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU