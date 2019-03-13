2019-03-13T04:18:09+03:00
Дом. Семья

Житель Челябинской области спас ястреба

Но теперь не знает, что делать с хищной птицей
Ирина КАРЕЛИНА
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Милая птичка с грозным взглядом. Фото: Дмитрий Кнутов.Милая птичка с грозным взглядом. Фото: Дмитрий Кнутов.
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Посмотрите на этого милашку. И не скажешь, что грозный хищник. Однако, это так. Ястреб сидел на дереве возле школы и в мгновение разорвал воробья на глазах у прохожих. Хищную птицу подобрал житель Челябинской области.

— Найден сокол (на самом дел ястреб — прим. автора) на улице Тургенева в Магнитогорске. Слабенький. Может быть, кто-то потерял? Что делать-то с ним? — написал Дмитрий Кнутов в соцсети.

Все тут же принялись умиляться птичке. И даже многие захотели забрать его себе. Кто-то обещал сделать напарником по охоте, кто-то — увести в деревню, где у него уже живет один сокол. Ничего себе домашние птицы!

А ведь соколенок действительно чей-то. Об этом говорит светло-зеленая бирка на его лапке.

— Эта бирка, похоже, для владельцев, чтобы не путать самца с самкой. Подождите немного: может, хозяин найдется. А пока могу посоветовать кормить его мышами и мясом, — написал Олег Мухаметзянов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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