2019-03-13T04:36:12+03:00
Общество

В Челябинской области подросток устроил погром на площадке детского сада

Очевидцы засняли на видео, как он разламывает горку для малышей
Ирина КАРЕЛИНА
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Подросток ломает горку. Кадр из видео Анастасии Левченко-Мацун.Подросток ломает горку. Кадр из видео Анастасии Левченко-Мацун.
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На кадрах видно, как подросток в одиночку ломает сначала какую-то металлическую конструкцию на детской площадке, а потом принимается за ледяную горку.

— Вот так проводят время подростки на поселке Строителей в садике №100. Может, кто из совестных родителей узнает свое «чудо» и намылит ему шею за разгром горки для малышей? Я с третьего этажа крикнула ему, зачем он это делает. Ответил, что просто так. Сначала ушел после моего замечания. Но потом вернулся и продолжил, — написала в группе «Инцидент Миасс» Анастасия Левченко-Мацун.

Подписчики группы дружно решили, что такое происходит из-за того, что родители ничем не занимают своих подрастающих детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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