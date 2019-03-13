2019-03-13T05:19:02+03:00
Общество

«Разливайке» в Челябинске грозит штраф за то, что поставили под сомнение вред алкоголя

Неоднозначная вывески привлекла не только клиентов, но и официальные органы
Андрей АБРАМОВ
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Магазин разливного пива в Челябинске хотят оштрафовать за неуместную фразу в рекламе. Фото: Влад КОМЯКОВМагазин разливного пива в Челябинске хотят оштрафовать за неуместную фразу в рекламе. Фото: Влад КОМЯКОВ
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В антимонопольную службу пожаловались жители Челябинска. Объектом недовольства стал магазин пива на Воровского. На баннере возле входа была надпись «Употребление спиртных напитков вредит вашему здоровью. * Но это не точно».

— Выражение неоднозначно. Любое чрезмерное или нечрезмерное потребление алкоголя вредно для здоровья. Однако здесь вред ставится под сомнение за счет использования фразы «Но это не точно». Потребителям косвенно сообщается о безвредности спиртного. По закону о рекламе, это делать запрещено. Аналогичного мнения придерживается 71% опрошенных сайта, — сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Решение о штрафе и его сумме примут после 9 апреля. Он может составить до 20 тысяч рублей. Впрочем, субъектам малого предпринимательства на первый раз могут простить и ограничиться предупреждением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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