2019-03-13T10:11:44+03:00
Общество

Губернатор Дубровский распорядился очистить кровли от льда

Поводом для резкого замечания стала гибель пенсионерки в Симе
Ольга АНТОНОВА
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В гибели пенсионерки в Симе, скорее всего, виноваты коммунальщики.В гибели пенсионерки в Симе, скорее всего, виноваты коммунальщики.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Во вторник, 12 марта, глыба льда, сорвавшаяся с крыши старого трехэтажного дома по ул. Кирова в Симе, убила 61-летнюю женщину. Шансов выжить у несчастной не было: слишком тяжелыми были травмы. Жертва попустительства коммунальщиков умерла на месте.

Весна - опасное время. Управляющие компании почти никогда не работают на недопущение трагедий: с лопатами и ломами на наледи на крышах кидаются после ЧП. Остается только зорко смотреть вверх и под ноги, не ходить под балконами и держаться подальше от скатов кровель. А пока люди погибают и в других городах России.

В гибели женщины губернатор Борис Дубровский обвинил управляющую компанию, которая обслуживает дом. Резкое заявление глава Челябинской области сделал на аппаратном совещании с главами городов и районов:

— В Симе погибла женщина — из-за глыбы льда, которую местная управляющая компания своевременно не убрала с крыши. Я требую от глав сконцентрировать внимание на этой работе, чтобы не допустить подобных происшествий.

СУ СКР по Челябинской области проводит доследственную проверку. Предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц коммунальной организации, обслуживающей жилой дом. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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