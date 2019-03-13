Полицейские остановили мать, которая с сильного похмелья везла ребенка в авто
Сотрудники ГИБДД Троицка остановили отечественную «девяносто девятую». За рулем была 39-летняя дама. Когда она открыла окно, чтобы протянуть документы, из машины повеяло спиртным.
На заднем сиденье в детском кресле сидел трехлетний ребенок. Водительницу пригласили пройти тест на алкоголь, который показал, что она пьяна.
— Женщина пояснила, что везла ребенка в больницу, употребив накануне алкоголь. На нее составили административный протокол, по которому грозит лишения прав на два года и штрафа в 30 000 рублей. Сейчас решается вопрос о привлечении ее к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, — рассказали в УГИБДД Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU