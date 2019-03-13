Полицейские остановили мать, которая с сильного похмелья везла ребенка в авто

СЕГОДНЯ 13:29 2019-03-13T13:30:37+03:00

Ей грозит не только лишение прав, но и штраф за неисполнение родительских обязанностей

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Сотрудники ГИБДД Троицка остановили отечественную «девяносто девятую». За рулем была 39-летняя дама. Когда она открыла окно, чтобы протянуть документы, из машины повеяло спиртным.

На заднем сиденье в детском кресле сидел трехлетний ребенок. Водительницу пригласили пройти тест на алкоголь, который показал, что она пьяна.

— Женщина пояснила, что везла ребенка в больницу, употребив накануне алкоголь. На нее составили административный протокол, по которому грозит лишения прав на два года и штрафа в 30 000 рублей. Сейчас решается вопрос о привлечении ее к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, — рассказали в УГИБДД Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU