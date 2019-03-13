В Парковом перекроют улицу на несколько дней
Парковый продолжает строиться. Теплотрассу проводят к новостройкам. Из-за этого будут разрывать асфальт и прокладывать коммуникации на Профессора Благих. Об этом сообщили в администрации Челябинска.
С утра 14 марта до вечера 16 марта будет ограничено движение по Профессора Благих от Лобырина до Молодогвардейцев.
Второй этап с утра 17 марта до вечера 18 марта в обратном направлении — от улицы Молодогвардейцев до Лобырина.
Объехать работы можно по Краснопольскому проспекту.
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ИСТОЧНИК KP.RU