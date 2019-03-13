В Парковом перекроют улицу на несколько дней

СЕГОДНЯ 14:47 2019-03-13T14:47:44+03:00

Сначала закроют проезд в одном направлении, а затем в обратном

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Парковый продолжает строиться. Теплотрассу проводят к новостройкам. Из-за этого будут разрывать асфальт и прокладывать коммуникации на Профессора Благих. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

С утра 14 марта до вечера 16 марта будет ограничено движение по Профессора Благих от Лобырина до Молодогвардейцев.

Второй этап с утра 17 марта до вечера 18 марта в обратном направлении — от улицы Молодогвардейцев до Лобырина.

Объехать работы можно по Краснопольскому проспекту.

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ИСТОЧНИК KP.RU