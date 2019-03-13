2019-03-13T15:06:30+03:00
Общество

Снегопад с дождем и сильный гололед ждут в Челябинской области 14 марта

Горожанам рекомендуют быть начеку
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Снег с дождем ждут в Челябинской области. Фото: Евгения ГУСЕВАСнег с дождем ждут в Челябинской области. Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Челябинский гидрометцентр разослал в экстренные ведомства прогноз. Ночью, днем и вечером 14 марта на Южном Урале будет бушевать циклон. Ожидаются снегопад, мокрый снег с дождем.

— Местами осадки будут сильными и очень сильными. Возможно налипание мокрого снега на провода, на дорогах сильная гололедица. Прогнозируется увеличение количества аварий, появление заторов. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Всем органам власти предупреждение быть настороже уже разослали. Бдительными просят быть и рядовых граждан.

В случае происшествий, как можно быстрее звоните на телефоны экстренных служб — 112 и 101.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске будут штрафовать рыбаков за выход на тонкий лед
Заведовать транспортом в Челябинске могут начать областные власти
ВТБ открыл эскроу-счета на 1 миллиард рублей
В Парковом перекроют улицу на несколько дней
Серийный похититель автозеркал задержан в Челябинске
Долг по алиментам отправил жителя Челябинской области в колонию
В Челябинске разыскивают лучшего вокалиста
Полицейские остановили мать, которая с сильного похмелья везла ребенка в авто
После гибели женщины из-за упавшей на нее глыбы льда завели уголовное дело в Челябинской области
В Челябинской области ВИЧ-инфицированные родители не дают врачам обследовать свою двухлетнюю дочь
Челябинские бизнесмены готовятся подписать контракты с финнами
Оборудование цифрового ТВ челябинцам настроят волонтеры
Губернатор Дубровский распорядился очистить кровли от льда
Бензин в Челябинске не дорожал с января