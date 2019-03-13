Снегопад с дождем и сильный гололед ждут в Челябинской области 14 марта
Челябинский гидрометцентр разослал в экстренные ведомства прогноз. Ночью, днем и вечером 14 марта на Южном Урале будет бушевать циклон. Ожидаются снегопад, мокрый снег с дождем.
— Местами осадки будут сильными и очень сильными. Возможно налипание мокрого снега на провода, на дорогах сильная гололедица. Прогнозируется увеличение количества аварий, появление заторов. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Всем органам власти предупреждение быть настороже уже разослали. Бдительными просят быть и рядовых граждан.
В случае происшествий, как можно быстрее звоните на телефоны экстренных служб — 112 и 101.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU