Снегопад с дождем и сильный гололед ждут в Челябинской области 14 марта

СЕГОДНЯ 15:02 2019-03-13T15:06:30+03:00

Снег с дождем ждут в Челябинской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Челябинский гидрометцентр разослал в экстренные ведомства прогноз. Ночью, днем и вечером 14 марта на Южном Урале будет бушевать циклон. Ожидаются снегопад, мокрый снег с дождем.

— Местами осадки будут сильными и очень сильными. Возможно налипание мокрого снега на провода, на дорогах сильная гололедица. Прогнозируется увеличение количества аварий, появление заторов. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Всем органам власти предупреждение быть настороже уже разослали. Бдительными просят быть и рядовых граждан.

В случае происшествий, как можно быстрее звоните на телефоны экстренных служб — 112 и 101.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU