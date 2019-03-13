2019-03-13T15:29:21+03:00
Общество

Заведовать транспортом в Челябинске могут начать областные власти

Среди возможных вариантов называют также приход частного инвестора
Андрей АБРАМОВ
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Городской транспорт в Челябинске нуждается в серьезной встряске.Городской транспорт в Челябинске нуждается в серьезной встряске.Фото: Андрей АБРАМОВ
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О проблемах с общественным транспортом в Челябинске «Комсомолка» пишет последние десять лет. Пока выхода из тупика не наметилось, хоть власти постоянно на словах продолжают поддерживать идеи развития муниципального транспорта в мегаполисе. 13 марта глава города Владимир Елистратов рассказал, что чиновники наметили несколько решений проблемы.

Мэр города обсуждал проблему с депутатами. Через пару недель намечен дедлайн, к которому глава Челябинска представит губернатору возможные пути решения проблемы. Среди них единый инвестор, который может прийти в Челябинск, по слухам, из Москвы. Или передача всех депо и структур в ведение областных властей.

При этом Елистратов подчеркнул, что решение остается за Борисом Дубровским. Хотя сам градоначальник ратует за то, чтобы общественным транспортом по прежнему занимались местные власти, при этом получив бюджетные вливания на обновление подвижного состава.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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