Плата за благоустройство дворов на Южном Урале останется на уровне 3%
В 2019-м году в Челябинской области не будут повышать плату, которую в рамках софинансирования программы «Городская среда» берут с населения. Такое поручение дал глава региона Борис Дубровский.
Жильцы дворов, где пройдет реконструкция дворовой территории, будут платить за работы на уровне 2018 года, то есть 3%. Также расширен минимальный перечень работ по благоустройству, который не требует финансового участия населения. Теперь в него входит асфальтирование дворовых проездов и парковок, обустройство тротуаров, установка скамеек, урн и освещения во дворах. Такие виды работ занимают до 80% всех работ во дворе.
Только в Челябинске этим летом отремонтируют 127 дворов.
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ИСТОЧНИК KP.RU