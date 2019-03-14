2019-03-14T05:21:08+03:00
Общество

Плата за благоустройство дворов на Южном Урале останется на уровне 3%

А перечень бесплатных работ расширят
Лидия ПЕСКОВА
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За детский городок во дворе жители должны внести плату - 3%.За детский городок во дворе жители должны внести плату - 3%.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В 2019-м году в Челябинской области не будут повышать плату, которую в рамках софинансирования программы «Городская среда» берут с населения. Такое поручение дал глава региона Борис Дубровский.

Жильцы дворов, где пройдет реконструкция дворовой территории, будут платить за работы на уровне 2018 года, то есть 3%. Также расширен минимальный перечень работ по благоустройству, который не требует финансового участия населения. Теперь в него входит асфальтирование дворовых проездов и парковок, обустройство тротуаров, установка скамеек, урн и освещения во дворах. Такие виды работ занимают до 80% всех работ во дворе.

Только в Челябинске этим летом отремонтируют 127 дворов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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