Плата за благоустройство дворов на Южном Урале останется на уровне 3%

СЕГОДНЯ 04:51 2019-03-14T05:21:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019-м году в Челябинской области не будут повышать плату, которую в рамках софинансирования программы «Городская среда» берут с населения. Такое поручение дал глава региона Борис Дубровский.

Жильцы дворов, где пройдет реконструкция дворовой территории, будут платить за работы на уровне 2018 года, то есть 3%. Также расширен минимальный перечень работ по благоустройству, который не требует финансового участия населения. Теперь в него входит асфальтирование дворовых проездов и парковок, обустройство тротуаров, установка скамеек, урн и освещения во дворах. Такие виды работ занимают до 80% всех работ во дворе.

Только в Челябинске этим летом отремонтируют 127 дворов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU