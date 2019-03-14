В Челябинске Маша, попавшаяся на закладках, оказалась Алексеем

СЕГОДНЯ 05:18 2019-03-14T05:19:31+03:00

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Металлургический районный суд Челябинска отправил башкирского транссексуала в колонию строгого режима на 9 лет и 10 месяцев за распространение наркотиков.

Его (или ее?) полиция поймала с поличным: при вскрытии закладки с наркотиками. Общаясь с покупателями, преступник представлялся женским именем. Но по паспорту оказался Алексеем З.

Медики подтвердили его транссексульность. Однако, на приговор это никаким образом не повлияло.

СПРАВКА КП

Транссексуалы считают себя людьми противоположного пола тому, что дала им природа. Из-за этого диссонанса и неприятия окружающих они испытывают тяжелый психологический дискомфорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU