В Челябинске начальницу почтового отделения осудили за мошенничество с посылками
Теперь уже бывший начальник почтового отделения в Челябинске получила наказание за мошенничество с использованием служебного положения. Она заказывала себе товары в разных интернет-магазинах. Но указывала данные посторонних людей, которые об этом ничего не знали. Естественно, адреса выбирала такие, чтобы посылки пришли в ее отделение. Там она их попросту забирала себе, не оплачивая. Посылки как-будто бы терялись. Материальная ответственность за это ложилась на ФГУП «Почта России».
Всего женщина успела сделать четыре таких заказа, после чего ее раскусила проверка. На суде она во всем призналась и раскаялась. Ей дали три года условно, сообщает пресс-служба Металлургического районного суда Челябинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU