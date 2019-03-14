2019-03-14T05:42:43+03:00
Общество

В Челябинске начальницу почтового отделения осудили за мошенничество с посылками

Она заказывала себе вещи в интернет-магазинах на чужие адреса и не платила за них
Ирина КАРЕЛИНА
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За мохинации с посылками сотрудница почты получила условный срокЗа мохинации с посылками сотрудница почты получила условный срокФото: Олег ЗОЛОТО
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Теперь уже бывший начальник почтового отделения в Челябинске получила наказание за мошенничество с использованием служебного положения. Она заказывала себе товары в разных интернет-магазинах. Но указывала данные посторонних людей, которые об этом ничего не знали. Естественно, адреса выбирала такие, чтобы посылки пришли в ее отделение. Там она их попросту забирала себе, не оплачивая. Посылки как-будто бы терялись. Материальная ответственность за это ложилась на ФГУП «Почта России».

Всего женщина успела сделать четыре таких заказа, после чего ее раскусила проверка. На суде она во всем призналась и раскаялась. Ей дали три года условно, сообщает пресс-служба Металлургического районного суда Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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