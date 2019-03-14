На Героев Танкограда в Челябинске перевернулась фура

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-14T09:39:27+03:00

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Жертвой выпавшего снегопада в Челябинске стала многотонная фура. Огромную машину сегодня утром занесло на улице Героев Танкограда, сообщает читатель «Комсомольской правды».

— Это случилось в начале улицы Героев Танкограда. Видно, машину занесло при повороте на скользкой дороге. Огромная фура лежит на боку. Пострадавших, кажется нет, — рассказал Виктор Сергеев.

После обильного снегопада, который прошел в Челябинске в ночь на четверг, 14 марта, сотрудники ГИБДД отмечают резкий рост ДТП. С утра на дорогах уже случилось порядка 20 дорожно-транспортных происшествий, а в час-пик город встал в 10-бальных пробках.

ГИБДД перешла на усиленный режим работы. На улицах города дежурят дополнительные экипажи ДПС, они сопровождают снегоуборочную технику.

Водителей и пешеходов просят быть крайне внимательными на дорогах. В ГИБДД напоминают: тормозной путь автомобиля на скользкой и заснеженной дороге увеличивается в разы.

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ИСТОЧНИК KP.RU