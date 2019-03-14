2019-03-14T09:39:27+03:00
Происшествия

На Героев Танкограда в Челябинске перевернулась фура

ГИБДД прогнозирует дальнейший рост числа аварий
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Фура лежит на проезжей части. Фото: Виктор Сергеев.Фура лежит на проезжей части. Фото: Виктор Сергеев.
Изменить размер текста:

Жертвой выпавшего снегопада в Челябинске стала многотонная фура. Огромную машину сегодня утром занесло на улице Героев Танкограда, сообщает читатель «Комсомольской правды».

— Это случилось в начале улицы Героев Танкограда. Видно, машину занесло при повороте на скользкой дороге. Огромная фура лежит на боку. Пострадавших, кажется нет, — рассказал Виктор Сергеев.

После обильного снегопада, который прошел в Челябинске в ночь на четверг, 14 марта, сотрудники ГИБДД отмечают резкий рост ДТП. С утра на дорогах уже случилось порядка 20 дорожно-транспортных происшествий, а в час-пик город встал в 10-бальных пробках.

ГИБДД перешла на усиленный режим работы. На улицах города дежурят дополнительные экипажи ДПС, они сопровождают снегоуборочную технику.

Водителей и пешеходов просят быть крайне внимательными на дорогах. В ГИБДД напоминают: тормозной путь автомобиля на скользкой и заснеженной дороге увеличивается в разы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Снегопад парализовал работу международного аэропорта в Челябинске
Семь колонн техники чистят Челябинск от снега
Из ветхих домов льготников из Челябинска переселили в гнилые квартиры
Неопытный водитель, протаранивший пассажирский автобус, спровоцировал пробку в центре Челябинска
В Челябинске начальницу почтового отделения осудили за мошенничество с посылками
В Челябинске Маша, попавшаяся на закладках, оказалась Алексеем
Бизнесмену грозит штраф за рекламу самогонных аппаратов в Челябинске
В Челябинске пассажиры маршрутки заметили у водителя пакетик с подозрительной травой
Плата за благоустройство дворов на Южном Урале останется на уровне 3%
На телевидение прорвалась челябинская Жанна Агузарова
Конфликт со стрельбой произошел возле банка в центре Челябинска
В Челябинске будут штрафовать рыбаков за выход на тонкий лед
Заведовать транспортом в Челябинске могут начать областные власти
ВТБ открыл эскроу-счета на 1 миллиард рублей
Снегопад с дождем и сильный гололед ждут в Челябинской области 14 марта
В Парковом перекроют улицу на несколько дней
Серийный похититель автозеркал задержан в Челябинске
Долг по алиментам отправил жителя Челябинской области в колонию
В Челябинске разыскивают лучшего вокалиста
Полицейские остановили мать, которая с сильного похмелья везла ребенка в авто
После гибели женщины из-за упавшей на нее глыбы льда завели уголовное дело в Челябинской области
В Челябинской области ВИЧ-инфицированные родители не дают врачам обследовать свою двухлетнюю дочь
Челябинские бизнесмены готовятся подписать контракты с финнами
Оборудование цифрового ТВ челябинцам настроят волонтеры
Губернатор Дубровский распорядился очистить кровли от льда
Бензин в Челябинске не дорожал с января