На Героев Танкограда в Челябинске перевернулась фура
Жертвой выпавшего снегопада в Челябинске стала многотонная фура. Огромную машину сегодня утром занесло на улице Героев Танкограда, сообщает читатель «Комсомольской правды».
— Это случилось в начале улицы Героев Танкограда. Видно, машину занесло при повороте на скользкой дороге. Огромная фура лежит на боку. Пострадавших, кажется нет, — рассказал Виктор Сергеев.
После обильного снегопада, который прошел в Челябинске в ночь на четверг, 14 марта, сотрудники ГИБДД отмечают резкий рост ДТП. С утра на дорогах уже случилось порядка 20 дорожно-транспортных происшествий, а в час-пик город встал в 10-бальных пробках.
ГИБДД перешла на усиленный режим работы. На улицах города дежурят дополнительные экипажи ДПС, они сопровождают снегоуборочную технику.
Водителей и пешеходов просят быть крайне внимательными на дорогах. В ГИБДД напоминают: тормозной путь автомобиля на скользкой и заснеженной дороге увеличивается в разы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU