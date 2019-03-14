Из-за сильного снегопада закрыто движение по М-5 от Челябинска до границы с Башкирией

СЕГОДНЯ 10:40 2019-03-14T10:40:14+03:00

Снег парализовал движение фур и автобусов на трассе М-5 до границы с Башкирией. Фото: Мария ЛЕНЦ

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За минувшую ночь в Челябинске выпала половина месячной нормы осадков: сугробы выросли на восемь сантиметров. Впрочем, снегопады накрыли всю область, потому по федеральной трассе М-5 закрыто движение. Запрет касается большегрузов и рейсовых автобусов, маршрутных такси.

Как пояснили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» в пресс-службе ФКУ Упрдор» Южный Урал», запрет введен от Челябинска до границы с Башкирией. В горнозаводской зоне сейчас заносы, гололёд и обильные осадки. Потому в путь опасно трогаться и легковым автомобилям.

Дорожные службы советуют автомобилистам отказаться от поездок и переждать временное ограничение движения в пунктах отдыха.

Для тех, кто оказался на трассе в затруднительном положении, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63.

Ограничение ориентировочно введено до 18.00 14 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU