Из-за сильного снегопада закрыто движение по М-5 от Челябинска до границы с Башкирией
За минувшую ночь в Челябинске выпала половина месячной нормы осадков: сугробы выросли на восемь сантиметров. Впрочем, снегопады накрыли всю область, потому по федеральной трассе М-5 закрыто движение. Запрет касается большегрузов и рейсовых автобусов, маршрутных такси.
Как пояснили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» в пресс-службе ФКУ Упрдор» Южный Урал», запрет введен от Челябинска до границы с Башкирией. В горнозаводской зоне сейчас заносы, гололёд и обильные осадки. Потому в путь опасно трогаться и легковым автомобилям.
Дорожные службы советуют автомобилистам отказаться от поездок и переждать временное ограничение движения в пунктах отдыха.
Для тех, кто оказался на трассе в затруднительном положении, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63.
Ограничение ориентировочно введено до 18.00 14 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU