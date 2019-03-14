В мороженом из Челябинска нашли кишечную палочку
В известном челябинском мороженом обнаружены бактерии группы кишечной палочки, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской области.
— Кишечная палочка была обнаружена после лабораторного анализа проб, отобранных в рамках проверки. Мороженое предназначалось для продажи в странах Таможенного союза, в Челябинске и в Челябинской области, — рассказывают в пресс-службе.
Декларацию о соответствии качества на мороженное аннулировали. На предприятии вели усиленный лабораторный контроль. Производителя ждет крупный штраф — от ста тысяч рублей.
По словам специалистов, наличие кишечной палочки говорит о том, что на предприятии не соблюдают санитарные нормы и правила производства либо о нарушении условий хранения. Поедая мороженое с кишечной палочкой, человек может заработать пищевое отравление.
Марку мороженого, а также производителя Россельхознадзор не называет.
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ИСТОЧНИК KP.RU