От снега дороги Челябинска чистят семь колонн техники

СЕГОДНЯ 11:44 2019-03-14T11:44:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Снег все метет. Сугробами завалена Кировка, «козьи тропы» протоптаны на тротуарах. Дорожная техника, заявляют в мэрии, работает на дорогах города с утра.

К полудню 14 марта от заносов очищены: дорога на аэропорт, ул. Морская, Бажова, Горького, Ловина, Машиностроителей, Свердловский пр. и Свердловский тракт (оба направления), ул. Героев Танкограда, ул. Механическая, Комсомольский пр, ул. Молодогвардейцев, ул. Солнечная, ул. Чичерина, ул. Молдавская, ул. Каслинская, ул. Краснознаменная, ул. Косарева, ул. Цинковая, ул. Островского, ул. Красного Урала, ул. Пионерская, ул. Чайковского, ул. Куйбышева, ул. Мастеровая, ул. Хлебозаводская, Ш. Металлургов, ул. Сталеваров, ул. Черкасская, ул. Северный Луч, ул. 2-я Павелецкая, ул. Лазурная, ул. Кишиневская.

Сейчас техника работает по ул. 1-й Пятилетки, ул. Комарова, ул. Новороссийской, ул. Блюхера от ул. Салтыкова до ул. Кузнецова, на Уфимском тракте от ул Кузнецова до поста ГАИ (оба направления), на ул. Блюхера от ул. Кузнецова до ул. Салтыкова, Воровского от ул. Салтыкова до ул. Доватора, на ул. Доватора от ул. Воровского до путепровода Челябинск-Главный (оба направления), на ул. Воровского от ул. Доватора до пр.Ленина и обратно до Свердловского пр., на ул. Краснознаменной, Новомеханической.

Когда вывезут сметенное к обочинам?

— Наша задача — очищать дороги, формировать валы и вывозить их там, где мешают проезду или обзору. Основной вывоз снега начнется ночью, — объяснил замглавы города Владимир Алейников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU