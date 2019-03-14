В Магнитогорске водитель погрузчика за свои деньги расчистил двор от снега

СЕГОДНЯ 13:25 2019-03-14T13:25:58+03:00

Устав ждать милостей от коммунальщиков, он пригнал к дому в обеденный перерыв

Изменить размер текста: A A

Семья Натальи Калининой живет в небольшом поселке Молжив на окраине Магнитогорска. Дома здесь разные — есть и девятиэтажки, и частный сектор. Управляющая компания, по словам Натальи, забросила обязанности очищать дворы от снега. И сейчас, в марте, к подъездам не подобраться из-за сугробов, полных талой водой.

Супруг Натальи Виктор, водитель погрузчика одной из магнитогорских мехколонн, устал ждать милостей от коммунальщиков. Во вторник, 14 марта, в обеденный перерыв, он отпросился у начальства и пригнал в родной двор на мощной машине.

— Муж расчистил подъезды к дому, двор, выезд к гаражам. Дорогу к гаражным боксам никогда никто не вычищает, и каждый год одно и то же: грязь и бардак. Вот супругу и надоело шлепать по каше, — говорит Наталья.

Жена хозяйственного Виктора думает, что за аренду погрузчика ему придется заплатить: все же затрачено определенное количество моточасов и топливо:

— Директор нашей управляйки «Комплекс Сервис» во дворы и не заглядывает. Хотя офис компании расположен в соседнем доме. Завтра у мужа выходной, он собирается на прием к руководителю УК, чтобы сказать все, что о ней думает и потребовать содержать двор в порядке. А доказательство принесет фото, мной сделанное. Я снимала с балкона работу мужа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU