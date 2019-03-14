Стали известны подробности задержания человека с пистолетом в челябинском детсаду
Бойцы ЧОП задержали жителя Челябинска, пришедшего с пистолетом в детский садик. Якобы так он хотел решить конфликт с местным сторожем. Изначально появилась информация, что отец одного из воспитанников размахивал оружием, поэтому на место и выехал наряд охранников. Но позже в полиции объяснили детали истории.
Инцидент случился утром 14 марта в детском саду №434. Между родителем и местным вахтером пару дней назад возник конфликт. Отец неправильно припарковался, вахтер сделали ему замечание... и понеслось! Каждый раз, когда отец приходил за ребенком, мужчины цеплялись друг к другу. А утром 14 марта вахтер, предвидя драку во время очередной склоки, нажал тревожную кнопку.
Тут-то и нашли оружие у родителя.
— Прибывшие на место сотрудники ЧОП изъяли у мужчины пистолет. Вызвали полицию. Пистолет оказался свето-шумовым — не представляющим угрозы, — рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.
Родителя после разбирательства отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU