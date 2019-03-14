Стали известны подробности задержания человека с пистолетом в челябинском детсаду

СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-14T14:06:05+03:00

У одного из родителей изъяли ствол после конфликта со сторожем

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Бойцы ЧОП задержали жителя Челябинска, пришедшего с пистолетом в детский садик. Якобы так он хотел решить конфликт с местным сторожем. Изначально появилась информация, что отец одного из воспитанников размахивал оружием, поэтому на место и выехал наряд охранников. Но позже в полиции объяснили детали истории.

Инцидент случился утром 14 марта в детском саду №434. Между родителем и местным вахтером пару дней назад возник конфликт. Отец неправильно припарковался, вахтер сделали ему замечание... и понеслось! Каждый раз, когда отец приходил за ребенком, мужчины цеплялись друг к другу. А утром 14 марта вахтер, предвидя драку во время очередной склоки, нажал тревожную кнопку.

Тут-то и нашли оружие у родителя.

— Прибывшие на место сотрудники ЧОП изъяли у мужчины пистолет. Вызвали полицию. Пистолет оказался свето-шумовым — не представляющим угрозы, — рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Родителя после разбирательства отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU