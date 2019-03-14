2019-03-14T14:06:05+03:00
Происшествия

Стали известны подробности задержания человека с пистолетом в челябинском детсаду

У одного из родителей изъяли ствол после конфликта со сторожем
Ангелина ГРИГОРЬЕВА
Поделиться:
Пистолет оказался не боевым. Фото: Алексей ФОКИН.Пистолет оказался не боевым. Фото: Алексей ФОКИН.
Изменить размер текста:

Бойцы ЧОП задержали жителя Челябинска, пришедшего с пистолетом в детский садик. Якобы так он хотел решить конфликт с местным сторожем. Изначально появилась информация, что отец одного из воспитанников размахивал оружием, поэтому на место и выехал наряд охранников. Но позже в полиции объяснили детали истории.

Инцидент случился утром 14 марта в детском саду №434. Между родителем и местным вахтером пару дней назад возник конфликт. Отец неправильно припарковался, вахтер сделали ему замечание... и понеслось! Каждый раз, когда отец приходил за ребенком, мужчины цеплялись друг к другу. А утром 14 марта вахтер, предвидя драку во время очередной склоки, нажал тревожную кнопку.

Тут-то и нашли оружие у родителя.

— Прибывшие на место сотрудники ЧОП изъяли у мужчины пистолет. Вызвали полицию. Пистолет оказался свето-шумовым — не представляющим угрозы, — рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Родителя после разбирательства отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Звезда Олимпиады в Сочи Ольга Фаткулина выйдет на старт чемпионата в Челябинске
В Магнитогорске водитель погрузчика за свои деньги расчистил двор от снега
От снега дороги Челябинска чистят семь колонн техники
В мороженом из Челябинска нашли кишечную палочку
Из-за сильного снегопада закрыто движение по М-5 от Челябинска до границы с Башкирией
В Челябинске отметят пятую годовщину Крымской весны
На Героев Танкограда в Челябинске перевернулась фура
Снегопад парализовал работу международного аэропорта в Челябинске
Семь колонн техники чистят Челябинск от снега
Из ветхих домов льготников из Челябинска переселили в гнилые квартиры
Неопытный водитель, протаранивший пассажирский автобус, спровоцировал пробку в центре Челябинска
В Челябинске начальницу почтового отделения осудили за мошенничество с посылками
В Челябинске Маша, попавшаяся на закладках, оказалась Алексеем