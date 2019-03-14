Посетителей ТРК в марте бесплатно и анонимно проверят на ВИЧ

СЕГОДНЯ 17:24 2019-03-14T17:24:46+03:00

Где искать мобильные пункты для сдачи экспресс-анализа

Изменить размер текста: A A

До конца марта южноуральцы могут пройти тест на ВИЧ в различных торговых комплексах, сообщает пресс-служба областного минздрава.

— Как правило, ВИЧ-инфекция не имеет внешних специфических признаков и симптомов. Тестирование поможет выявить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии и начать лечение, чтобы жить долго и качественно, — говорит заведующая отделом профилактики областного СПИД-центра Наталья Кущева.

Только в прошлом году о своем диагнозе впервые узнали 4155 южноуральцев. Так как вирус все чаще передается половым путем, в Челябинской области растет количество женщин, затронутых этой проблемой.

НА ЗАМЕТКУ

Где провериться

15 марта: с 11.00 до 15.00 у ТК «Северные ворота» (вход со стороны автовокзала).

18 и 25 марта: с 11.00 до 15.00 у парка им. Тищенко (напротив главного входа).

22 марта: с 11.00 до 15.00 у ТК «Невский».

24 марта: с 11.00 до 15.00 на пешеходной Кировке (недалеко от сцены).

29 марта: с 11.00 до 15.00 у ТРК Родник (на парковке).

Также тестирование на ВИЧ можно пройти на ул. Курчатова, 26, каб. 3. Точка работает каждый вторник и пятницу с 17.00 до 20.00 (контактный телефон 250-50-49).

ИСТОЧНИК KP.RU