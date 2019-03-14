Посетителей ТРК в марте бесплатно и анонимно проверят на ВИЧ
До конца марта южноуральцы могут пройти тест на ВИЧ в различных торговых комплексах, сообщает пресс-служба областного минздрава.
— Как правило, ВИЧ-инфекция не имеет внешних специфических признаков и симптомов. Тестирование поможет выявить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии и начать лечение, чтобы жить долго и качественно, — говорит заведующая отделом профилактики областного СПИД-центра Наталья Кущева.
Только в прошлом году о своем диагнозе впервые узнали 4155 южноуральцев. Так как вирус все чаще передается половым путем, в Челябинской области растет количество женщин, затронутых этой проблемой.
НА ЗАМЕТКУ
Где провериться
15 марта: с 11.00 до 15.00 у ТК «Северные ворота» (вход со стороны автовокзала).
18 и 25 марта: с 11.00 до 15.00 у парка им. Тищенко (напротив главного входа).
22 марта: с 11.00 до 15.00 у ТК «Невский».
24 марта: с 11.00 до 15.00 на пешеходной Кировке (недалеко от сцены).
29 марта: с 11.00 до 15.00 у ТРК Родник (на парковке).
Также тестирование на ВИЧ можно пройти на ул. Курчатова, 26, каб. 3. Точка работает каждый вторник и пятницу с 17.00 до 20.00 (контактный телефон 250-50-49).
ИСТОЧНИК KP.RU