На трассе М-5 в Челябинской области ограничено движение

СЕГОДНЯ 17:58 2019-03-14T17:58:30+03:00

Куда звонить в случае непредвиденных обстоятельств

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На трассе М-5 «Урал» ограничено движение грузовых и маршрутных транспортных средств. Речь идет об участке дороги от 1548 до 1871 километра, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

— «УралАвтодор» ведет усиленную чистку дороги от снега в условиях непогоды. Дороги обрабатываются противогололедным материалом, расчищается дорожное полотно. В горнозаводской зоне опасные участки, крутые подъемы и спуски посыпают песко-соляной смесью, — говорят в пресс-службе.

На дороги вывели 65 единиц техники. Особое внимание уделяется горнозаводским зонам, на сложных участках дежурят эвакуаторы. Дорожные мастера постоянно патрулируют территорию и готовы оказать помощь каждому.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» просит водителей соблюдать безопасную дистанцию, выбирать разумный скоростной режим и заранее готовить автомобиль к путешествиям.

Замечания и предложения по содержанию автодорог федерального значения М-5 «Урал» по Челябинской области принимаются по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы АО «УралАвтодор» (8-912-790-03-74) и ФКУ Упрдор «Южный Урал» (8-351-266-65-63).

ИСТОЧНИК KP.RU