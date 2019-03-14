2019-03-14T19:36:00+03:00
Общество

Проект нового ТРК на берегу Миасса получил одобрение на публичных слушаниях в Челябинске

В качестве приманки горожанам обещают вертикальные сады и фонтаны
Лидия ПЕСКОВА
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Так будет выглядеть новый комплекс. Фото: ООО "Родник".Так будет выглядеть новый комплекс. Фото: ООО "Родник".
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Компания «Родник» собирается возвести на берегу Миасса в черте Челябинска еще один ТРК с рабочим названием «Аллея Молл». Проект планировки земельного участка одобрен в четверг, 14 марта, на публичных слушаниях, сообщает корреспондент «Комсомольской правды» — Челябинск».

Торгово-развлекательный центр должен вырасти в границах Университетской Набережной, улиц Академика Макеева и Архитектора Александрова. Более трети площадей комплекса займут развлекательные и социальные объекты. Изюминкой проекта станет общественное пространство в центре комплекса, стилизованное под сквер с вертикальными садами и фонтанами. Рядом с ТРК планируют организовать наземную парковку на 2,7 тысяч машиномест. А неподалеку — предназначенный для проведения выставок и тест-драйвов автодром и двухэтажное административное здание.

До этого компания «Родник» собиралась построить на этом участке ТРК «Облако» с океанариумом и ледовым катком.

Теперь в течение 30 дней проект должен одобрить глава Челябинска, после чего документы направят на госэкспертизу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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