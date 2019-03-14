2019-03-14T23:49:47+03:00
Происшествия

В Челябинской области столкнулись 11 автомобилей

Виновник массовой аварии — гололед
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: vk.com/chel_todayФото: vk.com/chel_today
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14 марта в Челябинской области произошла редкая авария. На северо-западе Златоуста столкнулись аж 11 машин. Жители ближайших домов высыпали из домов на улицу. Фото попало в соцсети. А местный телеканал показал видео от очевидцев.

— Тут вообще куча-мала, — говорит девушка, снимая на мобильный телефон, и тут же вскрикивает, подскользнувшись. — Да здесь, оказывается, ужасный гололед!

— Так из-за этого они (автомобили — прим. автора) все и летают, — вклинивается в видео прохожий. — Думаете, все так просто что ли?!

Информации о пострадавших в ДТП пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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