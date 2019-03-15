2019-03-15T14:03:02+03:00
Происшествия

В Челябинской области полицейский застрелил бешеную собаку, напавшую на бабушку с внуком

Больное животное едва не заразило людей
Валентина ВАГАНОВА
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Ветеринары подтвердили, что у животного было бешенство.Ветеринары подтвердили, что у животного было бешенство.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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История произошла в поселке Сокол, что неподалеку от Снежинска. 80-летняя жительница шла с внуком по улице, вдруг к ним подлетела разъяренная собака, стала кидаться, хватать зубами за одежду. На помощь бабушке с ребенком прибежали прохожие, отпугнули животное и вызвали полицию.

— На место оперативно прибыл наряд с участковым в составе. Полицейские осмотрели дворы и обнаружили агрессивную собаку. Она рычала, из пасти шла пена. Участковый посчитал, что у животного может бешенство и одним прицельным выстрелом застрелил его, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Труп собаки полицейские отвезли в ветстанцию. Ветеринары подтвердили диагноз.

Бабушку и внука осмотрели медики. По их словам, жизнь пострадавших вне опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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