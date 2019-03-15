В Челябинске арестован владелец незаконного игорного бизнеса
Привет, 90-е! В Челябинске коммерсант агрессивно защищал свой незаконный ларек с игровыми автоматами и материл сотрудников муниципальной службы демонтажа.
У заведения нет разрешительных документов. Перед тем, как по адресу пр. Победы, 392 приехал автокран, владелец заведения получал от муниципалитета уведомления о добровольном сносе ларька, как несоответствующего требованиям дизайн-кода, утвержденного в Челябинске.
Однако, требования предприниматель проигнорировал. А демонтажникам кричал, что все документы в порядке. Не смущали его и стражи порядка, присутствовавшие при демонтаже. На них он тоже кидался с кулаками.
Депутат Челябинской городской Думы Александр Галкин, курирующий тему демонтажа незаконных вывесок и временных некапитальных строений, заявил, что рейды продолжатся.
— Полицейские возбудили против агрессивного предпринимателя дело об административном правонарушении. Ему вменяют неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции. Он приговорен к семи суткам ареста, — сообщил Галкин.
Депутат подчеркнул, что этот случай станет примером другим: и они попадут под арест, если будет сопротивляться законным требованиям демонтажа.
Вот этот ларек кулаками и матами защищал его владелец. Фото: группа "Челябинск и область|Новости|ДТП и ЧП
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ИСТОЧНИК KP.RU