К концу года в Челябинске появится вторая эскадрилья современных истребителей
До конца 2019 года на авиабазе Шагол под Челябинском появятся шесть новых СУ-34. Таким образом, на аэродроме будет сформирована вторая эскадрилья истребителей. Всего будет 24 самолёта этого типа.
— Это существенно поднимет военный потенциал. Как участник операции в Сирии, скажу, что наши СУ-34 себя хорошо зарекомендовали. С высоты 6 000 метров умудрялись попадать в «тачанку» (пикап на котором установлена зенитно-ракетная установка или пулемет — прим.ред.) террористов, — рассказал командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
Командующий отметил, что после операции в Сирии на каждого летчика приходится по 146 боевых вылетов. Один офицер налетал более 450 боевых вылетов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
ИСТОЧНИК KP.RU