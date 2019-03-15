2019-03-15T21:03:47+03:00
Политика

К концу года в Челябинске появится вторая эскадрилья современных истребителей

Летчики, которые проходят службу на челябинской авиабазе, совершили сотни боевых вылетов в Сирии
Андрей АБРАМОВ
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Челябинская авиабаза пополняет парк новейших истребителей.Челябинская авиабаза пополняет парк новейших истребителей.Фото: Андрей АБРАМОВ
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До конца 2019 года на авиабазе Шагол под Челябинском появятся шесть новых СУ-34. Таким образом, на аэродроме будет сформирована вторая эскадрилья истребителей. Всего будет 24 самолёта этого типа.

— Это существенно поднимет военный потенциал. Как участник операции в Сирии, скажу, что наши СУ-34 себя хорошо зарекомендовали. С высоты 6 000 метров умудрялись попадать в «тачанку» (пикап на котором установлена зенитно-ракетная установка или пулемет — прим.ред.) террористов, — рассказал командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Командующий отметил, что после операции в Сирии на каждого летчика приходится по 146 боевых вылетов. Один офицер налетал более 450 боевых вылетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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