Хоккеисты "Трактора" отправились в турне на игры с любительскими командами

СЕГОДНЯ 11:28 2019-03-16T11:28:19+03:00

Команда провела товарищеские матчи и мастер-классы в поселке Уйское, впереди поездки в Первомайский и Чебаркуль

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Сезон для игроков системы челябинского клуба продолжается. В пресс-службе «Трактора» сообщили, что фарм-клуб черно-белых «Челмет» уже провел серию матчей с хоккеистами из поселка Уйское.

«В 2016 году в системе клуба зародился новый интересный проект «Область «Трактора». Два года подряд игроки «Трактора» выезжали с товарищескими матчами и хоккейным шоу по городам Челябинской области. В этом сезоне клуб продолжает традицию», — отмечают в пресс-службе ХК «Трактор».

Первая остановка в этом году — село Уйское. Команда «Челмет» приехала в поселок в полном составе во главе с тренерским штабом — Игорем Знарком, Равилем Гусмановым и Валерием Никулиным. Отметим, что часть игроков «Челмета» выступало в этом сезоне в составе «Трактора».

«Челмет» на крытой ледовой площадке, сыграл с тремя командами любителей из поселков Мирный, Ларино и Уйское, в том числе, и с воспитанниками сельской спортшколы. Игроки «Челмета» то и дело усиливали состав соперников, переходя на их сторону.

Напомним, «Трактор», как и «Челмет» в этом году уже завершили сезон. Первый уступил в первом раунде плей-офф, второй — не попал в кубковый розыгрыш.

В планах «Челмета» поездки в поселок Первомайский и Чебаркуль.

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ИСТОЧНИК KP.RU