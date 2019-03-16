В Челябинске появился дорожный знак для «ползающих» пешеходов
Житель Челябинска обнаружил на улице Петра Столыпина знак «пешеходный переход», расположенный в полуметре над землей. Мужчина не удержался, запечатлел необычный дорожный указатель на камеру мобильного и выложил в социальную сеть.
— Пешеходный знак для карликов, — пишет автор фото в группе «ВКонтакте».
На фото предупреждающий знак «пешеходный переход» с желтой окантовкой съехал вниз. Черный человечек в центре квадрата шагает практически по снегу. Вероятно, дорожники при установке слабо закрепили знак на опоре, и он со временем сполз. В социальных сетях его тут же прозвали знаком для «ползающих пешеходов».
«Это для тех, кто уставший с работы домой ползет», — иронизируют интернет-пользователи.
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ИСТОЧНИК KP.RU