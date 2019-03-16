В Миассе из-за пожара срочно эвакуируют торговый центр
ЧП произошло сегодня, 16 марта. Около 4 часов дня в ТРК «Слон» сработала пожарная сигнализация. Сотрудников и посетителей центра попросили покинуть здание. Об этом в социальных сетях сообщают жители Миасса.
На место ЧП прибыли машины "скорой помощи" и 7 машин МЧС. Очевидцы рассказывают о возгорании на 3 этаже торгового центра.
На фото с места событий видно, что возле главного входа столпотворение людей. Некоторые выбежали без верхней одежды, вероятно, в спешке не успели забрать вещи.
По предварительной информации жертв и пострадавших нет.
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ТРК "Слон" эвакуация .mp4.
ИСТОЧНИК KP.RU