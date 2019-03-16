В Челябинске рекламный баннер упал с моста и накрыл троллейбус

СЕГОДНЯ 19:26 2019-03-16T19:26:58+03:00

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Происшествие произошло вечером 15 марта в районе остановки «Агентство воздушных сообщений». Сильный порыв ветра сорвал с моста рекламный баннер, который полетел вниз на оживленный автомобильный поток. Приземлилось многометровое полотно на контактные провода, накрыв собой часть троллейбуса, следовавшего по маршруту №8.

Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

По их словам пострадавших в результате ЧП нет. Однако, летающий баннер спровоцировал на дороге аварийную ситуацию.

— Задержка в движении троллейбусов составила около 30 минут, — пишут в группе «ВКонтакте» «Челябинский транспорт» свидетели инцидента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU