В Челябинске рекламный баннер упал с моста и накрыл троллейбус
Происшествие произошло вечером 15 марта в районе остановки «Агентство воздушных сообщений». Сильный порыв ветра сорвал с моста рекламный баннер, который полетел вниз на оживленный автомобильный поток. Приземлилось многометровое полотно на контактные провода, накрыв собой часть троллейбуса, следовавшего по маршруту №8.
Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.
По их словам пострадавших в результате ЧП нет. Однако, летающий баннер спровоцировал на дороге аварийную ситуацию.
— Задержка в движении троллейбусов составила около 30 минут, — пишут в группе «ВКонтакте» «Челябинский транспорт» свидетели инцидента.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU