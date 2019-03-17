Пьяный бесправник на LADA Granta разбился ночью в центре Челябинска
Авария произошла во втором часу ночи 17 марта на проспекте Ленина. У дома № 36 LADA Granta выехала на полосу встречного движения и столкнулась с идущим в другую сторону KIA Rio, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
Машина виновника ДТП получила серьезные повреждения, а сам водитель — 23-летний мужчина — доставлен в больницу с тяжелыми травмами. На момент аварии он был пьян, к тому же не имел прав на управление автомобилем.
Фото: "Регион-74", ВК.
30-летний водитель второй машины не пострадал, однако автомобиль KIA Rio также нуждается в дорогостоящем ремонте.
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ИСТОЧНИК KP.RU