2019-03-17T15:33:47+03:00
Происшествия

Пьяный бесправник на LADA Granta разбился ночью в центре Челябинска

И испортил чужой KIA Rio
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: "Регион-74", ВК.Фото: "Регион-74", ВК.
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Авария произошла во втором часу ночи 17 марта на проспекте Ленина. У дома № 36 LADA Granta выехала на полосу встречного движения и столкнулась с идущим в другую сторону KIA Rio, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Машина виновника ДТП получила серьезные повреждения, а сам водитель — 23-летний мужчина — доставлен в больницу с тяжелыми травмами. На момент аварии он был пьян, к тому же не имел прав на управление автомобилем.

Фото: "Регион-74", ВК.

Фото: "Регион-74", ВК.

30-летний водитель второй машины не пострадал, однако автомобиль KIA Rio также нуждается в дорогостоящем ремонте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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