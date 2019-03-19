Отель «Золотой пляж» оштрафовали за сброс канализации в озеро Тургояк

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-19T10:30:41+03:00

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Из-за коммунальной аварии в отеле «Золотой пляж», в воду озера Тургояк попали канализационные стоки.

Первыми забили тревогу волонтеры движения «гражданский патруль». Они еще в январе обнаружили на берегу озера проталины с характерным запахом.

Прокурорская проверка, проведенная по требованию общественной организации, подтвердила, что водоему, который является не только памятником природы, но и питьевым источником, нанесен вред. В деятельности отеля «Золотой пляж» выявили целый ряд нарушений природоохранного законодательства.

— По результатам проверки природоохранная прокуратура возбудила три административных дела в отношении владельцев «Золотого пляжа». Материалы переданы на рассмотрение в министерство экологии, — сообщила заместитель министра экологии Челябинской области Лидия Рахимова.

За нарушение правил охраны и использования природных ресурсов предпринимателям грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, а за нарушение правил водопользования — от 80 до 100 тысяч рублей.

Кроме этого, за самовольное занятие водного объекта отель могут закрыть на три месяца и оштрафовать на 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU