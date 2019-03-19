2019-03-19T12:47:07+03:00
Происшествия

Машина сбила маму с коляской на остановке в Челябинске

Легковушку снесло с дороги после столкновения с другим автомобилем
Сергей СМИРНОВАнгелина ГРИГОРЬЕВА
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Иномарка вылетела на остановку после ДТП.Иномарка вылетела на остановку после ДТП.Фото: Сергей СМИРНОВ
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Мать с грудным ребенком увезли на «скорой» после ДТП на северо-западе Челябинска. Авария произошла на перекрестке ул. Братьев Кашириных и Чайковского 19 марта примерно в 14 часов. Об этом редакции «Комсомольская правда» — Челябинск» сообщил очевидец.

— На дороге одна легковушка врезалась в другую. От удара вторая вылетела на остановку и сбила маму с коляской, — рассказал читатель «КП».

По его словам, мать и ребенок травмированы. Сейчас они в больнице. Подробности аварии станут известны позже.

Мать с грудничком увезли в больницу.

Мать с грудничком увезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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