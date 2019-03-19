Машина сбила маму с коляской на остановке в Челябинске
Мать с грудным ребенком увезли на «скорой» после ДТП на северо-западе Челябинска. Авария произошла на перекрестке ул. Братьев Кашириных и Чайковского 19 марта примерно в 14 часов. Об этом редакции «Комсомольская правда» — Челябинск» сообщил очевидец.
— На дороге одна легковушка врезалась в другую. От удара вторая вылетела на остановку и сбила маму с коляской, — рассказал читатель «КП».
По его словам, мать и ребенок травмированы. Сейчас они в больнице. Подробности аварии станут известны позже.
Мать с грудничком увезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU