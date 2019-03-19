2019-03-19T14:38:53+03:00
Общество

Пострадавших в ДТП в Челябинске мамы и малыша отпустили домой

Обошлось без серьезных повреждений
Ольга АНТОНОВА
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В страшной аварии мама и ее малыш почти не пострадали. Фото: Сергей СМИРНОВ.В страшной аварии мама и ее малыш почти не пострадали. Фото: Сергей СМИРНОВ.
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Этот малыш точно родился в рубашке. И его мама — тоже. А как еще объяснить невероятное чудо, когда, казалось бы, нет шанса на спасение.

Во вторник, 19 марта, в 14.00, на перекрестке улицы Братьев Кашириных и Чайковского случилось ДТП. После того, как обе улицы пережили «дорожную революцию», водители носятся здесь, как полоумные. И аварии — не редкость.

В этот раз две машины столкнулись у перекрестка, и от удара одна вылетела на остановку. Под колесами оказались молодая женщина и ее ребенок в коляске.

Обоих пострадавших увезли на «скорой» в больницу.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе областной больницы №3, мама и малыш были осмотрены врачами-травматологами и нейрохирургами. Проведены все необходимые обследования. К счастью, обошлось без серьезных повреждений. Мама и ребенок направлены на амбулаторное лечение. Госпитализация не требуется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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