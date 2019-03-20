2019-03-20T11:25:04+03:00
Общество

В Челябинской области дочь выселила 70-летнюю мать из-за подруги

Вернуться в дом пенсионерке помогли приставы
Валентина ВАГАНОВА
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Дочь с подругой в итоге выселились из дома.Дочь с подругой в итоге выселились из дома.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Несколько лет назад старушка переписала на дочь дом. Какое-то время родственницы жили вместе. Затем дочь пустила пожить подругу — якобы ненадолго. Гостья стала хозяйничать. Пенсионерке это не нравилось, не раз просила урезонить подругу. После нескольких скандалов дочка заявила: это ее дом и если мать чем-то недовольна, может съезжать.

В один из дней, когда старушка уехала на рынок, дочь поменяла замки и выставила материны вещи на улицу.

Пенсионерку приютил брат, но чтобы не стеснять его семью, старушка обратилась в суд с просьбой о вселении в родной дом. Суд встал ее сторону, но вернуться домой все равно не получилось.

Старушка с приставами приезжала к дому не раз, но дочка их не впускала. Приставы штрафовали ее на тысячу-полторы за неисполнение требований, приезжали на работу и проводили беседы. Но она все равно держала жесткую оборону.

— Было очевидно, добровольно должница дверь матери не откроет, дом придется вскрывать. Чтобы сообщить ей дату принудительного вселения, судебные приставы приехали к ней перед работой. Доставили в отдел, где она подписала ряд документов, — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Старушку уже хотели вселять принудительно с полицией, а дверь попросили вскрыть сотрудников МЧС. Но накануне пенсионерка позвонила приставам и сказала, что дочь отдала ключи.

Сейчас конфликт исчерпан. Дочь с подругой из дома съехали, пенсионерка живет одна. Дочери остается выплатить штрафы — четыре тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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