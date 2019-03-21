2019-03-21T08:58:49+03:00
Общество

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер уволил министра дорожного хозяйства

Увольнение он объясняет утратой доверия
Лидия ПЕСКОВА
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Дмитрий Микулик оставит о своей работе неоднозначную память.Дмитрий Микулик оставит о своей работе неоднозначную память.
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Первые кадровые решения принял временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Новый глава региона уволил бывшего министра дорожного хозяйства и транспорта Дмитрия Микулика. Все остальные члены правительства региона остались при своих должностях с приставкой и.о.

Свое решение Текслер объяснил просто: Дмитрий Микулик уволен в связи с утратой доверия. За этой формулировкой, видимо, стоит намек на скандал, из-за которого, среди прочего, пришлось покинуть свой пост предыдущему губернатору. Напомним, Федеральная антимонопольная служба выявила два сговора в сфере строительства и ремонта дорог в регионе. Участниками сговора назвали губернатора Челябинской области, областное Министерство дорожного хозяйства и транспорта и компанию «Южуралмост».

Дмитрий Микулик занимал должность министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области с марта 2016 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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