2019-03-22T13:30:48+03:00
Общество

Алексей Текслер прогулялся по Кировке

Исполняющий обязанности губернатора не чурался горожан и охотно с ними фотографировался
Ольга АНТОНОВА
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Алексей Текслер прогулялся по Кировке. Фото: соцсети.Алексей Текслер прогулялся по Кировке. Фото: соцсети.
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В пятницу, 22 марта, утренний вояж временно исполняющего обязанности губернатора Алексей Текслера начался не с объезда Челябинска, как это предполагалось накануне. Кортеж главы региона рванул в сторону задымленного Коркинского разреза, далее — на закрывшуюся, но горящую, свалку в поселке Роза и затем — на мусорный полигон в Полетаево. Повесткой рабочей поездки стала экологическая тема.

А потом в соцсетях появились фото прогулки Алексея Текслера по Кировке. Исполняющий обязанности губернатора разговаривал с горожанами и охотно фотографировался.

Говорят, летом в Челябинск переезжает семья Алексея Текслера — супруга Ирина и сын. Сыну врио губернатора нужно закончить школьный год.

И еще фото на память. Фото: соцсети.

И еще фото на память. Фото: соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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