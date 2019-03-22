Алексей Текслер прогулялся по Кировке
В пятницу, 22 марта, утренний вояж временно исполняющего обязанности губернатора Алексей Текслера начался не с объезда Челябинска, как это предполагалось накануне. Кортеж главы региона рванул в сторону задымленного Коркинского разреза, далее — на закрывшуюся, но горящую, свалку в поселке Роза и затем — на мусорный полигон в Полетаево. Повесткой рабочей поездки стала экологическая тема.
А потом в соцсетях появились фото прогулки Алексея Текслера по Кировке. Исполняющий обязанности губернатора разговаривал с горожанами и охотно фотографировался.
Говорят, летом в Челябинск переезжает семья Алексея Текслера — супруга Ирина и сын. Сыну врио губернатора нужно закончить школьный год.
И еще фото на память. Фото: соцсети.
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ИСТОЧНИК KP.RU