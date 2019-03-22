В центре Челябинска появится сквер

СЕГОДНЯ 13:01 2019-03-22T13:01:39+03:00

«Комсомолка» узнала, где расположена новая точка отдыха и чье имя она будет носить

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Сквер имени Петра Столыпина появится в Челябинске. Этот вопрос депутаты городской думы обсудили на заседании комиссии по местному самоуправлению в пятницу, 22 марта.

Видный государственный деятель и реформатор, Петр Столыпин дважды бывал в Челябинске. Он осматривал переселенческий пункт, холерное отделение городской больницы. В Челябинске Столыпин совершил богослужение в Христорождественском соборе.

В ноябре прошлого года возле концертного зала «Родина» открыли памятник российскому реформатору. Потом по соседству установили скамейки, смонтировали наружное освещение.

Окончательно вопрос о присвоении пространства вокруг памятника сквером именем Петра Столыпина решится на заседании Челябинской городской Думы.

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ИСТОЧНИК KP.RU