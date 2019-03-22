В центре Челябинска появится сквер
Сквер имени Петра Столыпина появится в Челябинске. Этот вопрос депутаты городской думы обсудили на заседании комиссии по местному самоуправлению в пятницу, 22 марта.
Видный государственный деятель и реформатор, Петр Столыпин дважды бывал в Челябинске. Он осматривал переселенческий пункт, холерное отделение городской больницы. В Челябинске Столыпин совершил богослужение в Христорождественском соборе.
В ноябре прошлого года возле концертного зала «Родина» открыли памятник российскому реформатору. Потом по соседству установили скамейки, смонтировали наружное освещение.
Окончательно вопрос о присвоении пространства вокруг памятника сквером именем Петра Столыпина решится на заседании Челябинской городской Думы.
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ИСТОЧНИК KP.RU