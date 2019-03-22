На трассе М5 под Челябинском в лобовой аварии погиб человек

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-22T13:27:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 22 марта, в седьмом часу утра, на Федеральной трассе М5, у поворота на Снежинск, лоб в лоб столкнулась грузовая «Газель» и легковой автомобиль. Машины сплющило всмятку.

Как рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», направление на Екатеринбург было перекрыто трех часов.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, МЧС, мастер подрядной организации Упрдора. На федеральную трассу выехали три бригады «скорой помощи».

— В аварии пострадали шесть человек: двое осмотрены на месте, и отправлены на амбулаторное лечение. В больницу Каслей поступили двое мужчин, один из них был в крайне тяжелом состоянии. Состояние второго оценивается как тяжелое, — рассказали «Косомолке» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Еще двоих пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу Кыштыма.

К сожалению, один из пострадавших скончался. Состояние второго нестабильно, ситуацию держат на контроле нейрохирурги Челябинской областной больницы. Также одного из пострадавших, находящихся в Кыштыме, готовят к операции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU